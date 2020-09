Nissaf Ben Alaya : 265 cadres médicaux et paramédicaux atteints par le coronavirus

La présidente de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE) et porte-parole du ministère de la Santé, Nissaf Ben Alaya, a indiqué aujourd’hui, lors d’une conférence de presse, que le nombre de personnes infectées par le coronavirus parmi les cadres médicaux et paramédicaux a atteint les 265.

Ces données correspondent aux dernières statistiques, établies hier, mardi 8 septembre 2020.

Ben Alaya a, par ailleurs, souligné qu’une réunion a été tenue ce mardi pour la révision des mesures de prévention, notamment celles des équipes médicales mobilisées pour lutter contre cette épidémie.

Rappelons que sur les 3.459 patients porteurs du virus, 86 sont actuellement admis dans les établissements sanitaires, dont 26 dans les services de soins intensifs.

