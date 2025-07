A Tunis, la cuisine italienne à l’honneur au salon Ifsa Africa

L’excellence et la créativité de l’art culinaire italien seront bien représentées au salon agroalimentaire International Food Show Africa (Ifsa), qui se tiendra à Tunis du 9 au 11 juillet 2025 au Palais des expositions du Kram, sous l’égide du ministère du Commerce et du Développement des exportations, en collaboration avec celui de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.

Fares Ghezal, coordinateur des relations extérieures de l’Ifsa, l’a annoncé à l’agencve italienne Ansa.

Enumérant quelques points forts de cette troisième édition, ce dernier a cité le concours, qui aura pour thème l’art et la culture italo-tunisienne du cake design, organisé par Katia Malizia, présidente de la Fédération internationale Excellences Edible Art, le concours mondial de la meilleure pizza, pour lequel les concurrents utiliseront la farine du moulin Caputo, et le concours de la meilleure huile d’olive, faisant partie du prestigieux Evo World Ranking.

«L’année dernière, nous avons accueilli 100 entreprises de 17 pays africains», a rappelé Ghezal, anticipant également la tenue d’un concours très important et d’une conférence sur le pain arabe.

«Des boulangers de plus de 17 pays africains participeront au concours, ainsi que des chefs du monde entier. L’Ifsa souhaite devenir la plateforme de développement du commerce intra-africain, mais aussi mondial, pour permettre aux entreprises du monde entier de se tourner vers le marché africain et aux entreprises africaines de s’ouvrir au monde entier», a-t-il déclaré.

Ifsa Afrique vise à rapprocher les nations africaines en leur fournissant les moyens de créer de la valeur ajoutée dans le secteur agroalimentaire, tout en facilitant les aspects logistiques et financiers du commerce intra-africain, en concrétisant les différents accords commerciaux conclus sur le continent, notamment ceux du Comesa et de la Zlecaf.

À travers une série d’expositions, de conférences et d’événements de réseautage, Ifsa Africa souhaite agir comme catalyseur de croissance, en favorisant les échanges commerciaux et le partage des connaissances, et en accélérant la transformation du secteur vers une plus grande durabilité.

Dans cette perspective, a souligné Ghezal, l’Italie peut être la porte d’entrée de la Tunisie vers le marché européen et la Tunisie, la porte d’entrée des industries italiennes vers le marché africain.

D’après Ansamed.