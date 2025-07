Promouvoir le travail des femmes dans les secteurs Stim en Tunisie

Les données du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l’année universitaire 2023/2024, les femmes représentant désormais 66% des chercheurs dans les centres de recherche publics en Tunisie et notre pays classe au deuxième rang mondial en termes de pourcentage de femmes titulaires de diplômes universitaires dans les disciplines Stim (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques), avec une part de 58%.

C’est ce qu’a rappelé la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Asma Shiri Jabri, à la clôture de la première journée de l’événement intitulé «Wyse, les femmes et les jeunes dans l’emploi Stem», qui s’est tenu les 3, 4 et 5 juillet 2025, à la Cité des Sciences de Tunis, en présence de l’ambassadrice des Pays-Bas à Tunis, Joséphine Frantzen.

Shiri Jabri a déclaré que les secteurs Stem sont des piliers fondamentaux de la transformation numérique et technologique, soulignant la nécessité d’efforts collectifs pour encourager les femmes et les jeunes à surmonter les barrières culturelles, éducatives et structurelles qui peuvent entraver leur participation active dans ces secteurs.

La responsabilité partagée est essentielle dans ce domaine, ce qui implique de renforcer les politiques publiques, de promouvoir une formation adéquate, de développer des environnements professionnels inclusifs et de mettre en avant les modèles et les réussites féminines dans les disciplines Stem, a déclaré la ministre.

L’événement est organisé par Onu Femmes, le Fonds pour l’emploi des jeunes, l’ambassade des Pays-Bas, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et plusieurs entreprises du secteur privé, dans le but de créer une plateforme de dialogue réunissant des décideurs publics et privés, des experts, des chercheurs, des représentants de la société civile et des organisations internationales.

