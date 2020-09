Yadh Elloumi: «Chawki Tabib est jeune et on le verra dans les plus grands postes» (vidéo)

Cheikh Yadh Elloumi vêtu d’une djebba et tenant pieusement un beau chapelet, serait-il un serviteur du divin ou du très spirituel M. Karoui?

Intervenant sur la chaîne Nessma de Nabil Karoui, Yadh Elloumi, député Qalb Tounes, parti fondé et présidé par le même Karoui, n’a pas manqué de rendre hommage au bâtonnier Chawki Tabib, ancien président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), limogé il y a deux semaines par l’ancien chef de gouvernement Elyes Fakhfakh, que le parti de M.M. Karoui et Elloumi ne porte pas dans leur cœur.

Yadh Elloumi, expert comptable dans la ville mais également expert en langue de bois sur la scène politique, a déclaré sur Nessma : «Elyes Fakhfakh est sorti par la très petite porte mais qu’en limogeant Chawki Tabib il en a fait un héros et que, contrairement à lui, le bâtonnier Tabib est sorti par la grande porte», Eddaynasour (le dinosaure) comme le surnomme son collègue au sein du parti Qalb Tounes Imed Derouiche, patron de Petrofac, faisant allusion à sa taille et à son gabarit, a poursuivi «Et de toutes les façons, le bâtonnier Tabib est encore jeune et inchallah on le verra dans les plus grands postes».

Yadh Elloumi a également reproché à M. Fakhfakh «de nous avoir fait perdre à cause de lui l’homme d’Etat Mohamed Abbou» alors que pas plus loin que la semaine dernière et en marge de l’obtention du gouvernement Mechichi la confiance de l’ARP, Nabil Karoui avait déclaré qu’il n’y avait pas plus corrompu que Fakhfakh et Abbou. Peut-être que M. Elloumi fait dans l’ironie?!!

Dans la même interview sur Nessma, outil de propagande de l’agenda politique de M. Karoui, Yadh Elloumi et, en dépit du fait qu’il a tiré sans modération sur M. Fakhfakh, n’a pas manqué de dire que ses différends avec lui se sont estompés après qu’il ait quitté la Kasbah. Toutefois l’intervention du «daynasour» ne va pas dans ce sens.

Quant aux plus grands postes que souhaite le «Daynasour» à M. Tabib, qui est par ailleurs un homme très indépendant, des partis du moins, peut-être le verrons-nous ministre et pourquoi pas ministre de la Justice dans un prochain remaniement.

M. Mechichi, qui est en train de nommer partout que des énarques, pourra faire une exception en nommant M. Tabib ministre de la Justice vu qu’il est soutenu par les partis politiques à qui M. Mechichi doit sa majorité et son maintien à la Kasbah : Ennahdha et Qalb Tounes.

I. B.