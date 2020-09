Coronavirus – Gabès : 19 nouveaux cas confirmés

Le gouvernorat de Gabès, qui est le plus touché en Tunisie par le coronavirus, a enregistré au cours des 24 dernières heures 19 nouveaux cas confirmés.

C’est ce qu’a indiqué, ce jeudi 10 septembre 2020, Riadh Chaouech, directeur régional de la santé à Gabès, précisant que 11 contaminations ont été enregistrées à El-Hamma et El-Hamma-ouest, 4 à Gabès-sud, et une seule à Ghannouch, Gabès, Matmata et Mareth.

Le gouvernorat du sud-est tunisien a totalisé 997 cas confirmés de coronavirus depuis l’apparition de la pandémie, en mars dernier, en Tunisie, si on combine les informations données par le directeur régional de la santé et les derniers chiffres présentés par le ministère de la Santé publique, avant-hier

C. B. Y.