Mechichi reçoit (encore) Karoui.. La 2e rencontre en moins d’une semaine

Le chef de gouvernement, Hichem Mechichi a reçu aujourd’hui, mercredi 9 septembre 2020, le président de Qalb Tounes, Nabil Karoui, qu’il avait déjà reçu, vendredi dernier, alors qu’il venait de prendre ses fonctions à la Kasbah. Il a également rencontré, ce même jour, le dirigeant Ennahdha et ancien ministre du Transport et de la Logistique, Anouar Maarouf.

La présidence du gouvernement précise dans un communiqué que cette entrevue s’inscrit dans le cadre d’une série de consultations que M. Mechichi mène avec divers partis politiques et blocs parlementaires, dans le cadre du partenariat et de la coopération entre le gouvernement et tous les acteurs politiques et a été l’occasion de discuter sur la situation politique, économique et sociales…

Alors que Hichem Mechichi n’a pas encore rencontré de nombreux autres représentants de partis politiques et blocs parlementaires, il a choisi de recevoir une seconde fois Nabil Karoui, qui a d’ailleurs été le premier chef de parti à être reçu au palais du gouvernement.

Une démarche qui avait été critiquée par de nombreuses parties, certaines ayant même affirmé que M. Mechihci s’est jeté dans les bras d’Ennahda et ses partenaires Qalb Tounes et Al-Karama…

Et comme pour les «démentir» et prouver son indépendance, le nouveau chef du gouvernent reçoit à nouveau aujourd’hui, Nabil Karoui, puis le dirigeant Ennahdha, Anouar Maarouf…

