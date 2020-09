Shawarie : Un projet artistique et social pour les jeunes des quartiers défavorisés

Dans le cadre de la réhabilitation des quartiers marqués par les habitats informels, la Maison de l’Image de Tunis annonce la naissance du projet Shawarie (Rues), une initiative artistique et sociale pour mieux intégrer les jeunes dans leurs quartiers et créer une économie de proximité.

Après avoir bénéficié du projet «Visions Solidaires» qui fait des métiers de l’image un vecteur de développement social, trente jeunes âgés entre 18 et 28 ans mettent la lumière sur six quartiers défavorisés pour déclencher des débats qui permettraient d’améliorer le quotidien de leurs habitants.

Shawarie (Rues) est une initiative socio-culturelle de la Maison de l’Image, soutenue par l’Union européenne (UE), l’Agence française de développement (AFD) et la fondation Drosos, s’inscrivant dans le cadre d’un programme de réhabilitation des quartiers d’habitations informelles.

Le projet est centré autour de la photographie, permettant à des jeunes de saisir des images qui permettraient par la suite de susciter des débats avec les habitants de différents quartiers : Chebedaa, Saïda, Ennasim, Sfaxi, Oued Dabbegh, Bhar Lazreg, El Bokri et Essada.

Le projet a donné lieu à une plateforme numérique riche en reportages photos sous forme de six épisodes sur les quartiers en question, avec des portraits de leurs habitants et commerçants. «Un magazine à ciel ouvert (…) où l’on saisit des ambitions révélés et perçoit des frustrations réprimées (…)», lit-on sur la nouvelle plateforme.

Des expositions photographiques et des débats avec les habitants sont prévus tout au long des mois de septembre et d’octobre 2020.

Fawz Benali