Décès de Dr Gharsallah par le coronavirus : Le Conseil de l’Ordre des médecins de Tunis s’inquiète de la situation épidémiologique

Partagez 0 Partages

Le Conseil régional de l’Ordre des médecins de Tunis fait part «de sa grande inquiétude face à la situation épidémiologique actuelle et à la réalité du terrain», et appelle à renforcer les mesures pour faire face au coronavirus, qui a causé la mort, ce samedi 12 septembre 2020, de leur confrère Slim Gharsallah.

Dans un communiqué, le bureau du CROM de Tunis a déploré la perte de Dr Gharsallah, premier médecin en Tunisie à succomber à la Covid-19 et a présenté ses condoléances à la famille du défunt, tout en affirmant que les premiers témoignages recueillis pointent du doigt des difficultés de prise en charge.

«L’heure est grave, le bureau du CROM de Tunis fait part de sa grande inquiétude face à la situation épidémiologique actuelle dans notre pays et à la réalité du terrain et appelle à prendre des mesures plus restrictives permettant de freiner efficacement la propagation du virus», lit-on dans le communiqué.

Le Conseil régional appelle également à optimiser le circuit à suivre par les patients et notamment par leurs médecins traitants : «en cas de suspicion de cas Covid-19 avec des symptômes inquiétants, afin que ce genre de drame ne se reproduise plus», ajoute le communiqué avant de conclure : «Puisse l’âme de notre confrère reposer en paix !».

Y. N.