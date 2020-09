Le groupe MC Pharma rend hommage au corps médical tunisien

Dans le communiqué publié ci-dessous, Ramzi Lebbi, DG des sociétés mc Pharma, mc Plus et mc Dis, rend hommage à toute l’équipe médicale du service des urgences du CHU La Rabta, à Tunis, ayant pris en charge Dr. Slim Gharsallah, cadre du groupe, décédé samedi 12 septembre par la Covid-19.

Tous les cadres et dirigeants des sociétés mc Pharma, mc Plus et mc Dis souhaitent remercier très chaleureusement toute l’équipe médicale du service des urgences du CHU La Rabta, c’est-à-dire madame le chef de service Pr. Hamida Maghraoui, les médecins, les assistants, les internes, les étudiants en médecine, qui, au cours de l’hospitalisation de notre cher regretté collègue Dr. Slim Gharsallah, ont fait preuve de toutes leurs qualités médicales et humaines pour lui prodiguer les soins les plus professionnels possibles.

Les remerciements s’adressent aussi à Dr. Meriem Guerfali et Pr. Rim Abdelmalek et leurs équipes. Cette profonde reconnaissance ne sera jamais à la hauteur de leur dévouement face cette crise sanitaire.

Pour sa famille, ses proches et ses collègues, le décès de Slim Gharsallah est une très grande perte et sa mémoire restera longtemps dans nos esprits et dans nos cœurs. Paix à son âme.

Ramzi Lebbi, Directeur général MC Pharma