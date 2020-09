Coronavirus : Sur les 24 gouvernorats de la Tunisie, seul Tozeur est épargné par la «zone rouge»

L’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE) a annoncé aujourd’hui, mardi 15 septembre 2020, que 23 gouvernorats du pays, qui en compte 24, sont désormais classés dans la «zone rouge», en ce qui concerne la propagation du coronavirus.

Ainsi, seul Tozeur, qui compte 2 cas actifs a été épargné par cette classification, tous les autres gouvernorats sont touchés par une hausse des contaminations et comptent une moyenne de 10 cas actifs et plus pour 100.000 habitants.

La zone rouge comprend les gouvernorats les plus touchés : Ben Arous (811 cas actifs), Gabès (790), Tunis (711), Sousse (510), Monastir (442), Ariana (226), Sfax (224), Kef (209), Nabeul (204), Kairouan (135), Médenine (120), Jendouba (105) et Kébili (103).

L’ONMNE a également classé dans la zone rouge les gouvernorats suivants, qui sont cependant moins impactés que les précédents : Bizerte (90), Manouba (78), Tataouine (59), Sidi Bouzid (54), Siliana (46), Mahdia (40), Béja (31), Kasserine (26), Zaghouan (18) et Gafsa (16).

Notons qu’au 12 septembre courant la Tunisie compte 5090 cas actifs, dont 131 admis à l’hôpital (30 en réanimation).

Y. N.