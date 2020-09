Coronavirus-Tunisie : 241 nouvelles contaminations et 6 décès supplémentaires

Partagez 11 Partages

Le ministère de la Santé a annoncé, dans la soirée de ce mardi 15 septembre 2020, le dépistage de 241 nouvelles contaminations au coronavirus (sur 1131 tests effectués), et ce, dans 17 gouvernorats, sur les 24 que compte le pays.

Le rapport du ministère indique également que le nombre de contaminations enregistrées depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie, le 2 mars dernier, s’élève désormais à 7623, dont 6422 dépistées depuis la réouverture des frontières le 27 juin dernier.

Six nouveaux décès ont été enregistrés, ces dernières 48 heures, à Sousse (2), Béja (1), Sfax (1), Gabès (1) et Médenine (1), et le nombre de personnes ayant succombé au coronavirus, depuis mars, est désormais de 123 (dont 73 depuis juin), précise encore le même rapport.

Actuellement, 5238 personnes portent le virus, dont 133 admises à l’hôpital (36 en réanimation), ajoute encore le rapport du ministère de la Santé, en précisant que seuls 13,5% des personnes positives au coronavirus présentent des symptômes.

Y. N.