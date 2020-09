Kaif lance le projet Image témoin pour les jeunes de Carthage et Le Kram

Au terme d’un été atypique, l’Association Kaif pour la culture artistique et les droits de l’homme reprend ses activités en faveur des enfants et des jeunes avec son nouveau projet Image témoin. Ce projet cible les adolescents (âgés de 12 à 17 ans) résidant dans la localité de Carthage Mohamed Ali et les quartiers voisins du Kram.

Bien que le projet soit en chantier depuis quelques mois, le lancement des activités sur le terrain a demandé une préparation minutieuse et une réflexion avertie sur la faisabilité des activités pour les plus jeunes en période d’alerte sanitaire.

Image témoin répond, d’une part, à l’offre limitée d’activités culturelles éducatives pour les jeunes des quartiers défavorisés de la banlieue nord de la capitale et, d’autre part, aux difficultés pour les institutions publiques à proposer des services et des contenus d’intérêt pour les jeunes de manière continue et sur la base d’approches moins conventionnelles.

Spécifiquement, ce projet vise à contribuer à la mise en place d’une dynamique d’utilisation des langages artistiques à des fins éducatives permettant aux adolescents de développer leurs compétences et capacités d’expression ainsi que leur sens de responsabilité civique.

Image témoin s’adresse aux adolescents (âgés de 12 à 17 ans) résidants dans la localité de Carthage Mohamed Ali et les quartiers voisins du Kram pour qui les membres de l’association mettront en place des ateliers de cinéma et de photographie au sein de la Maison de Culture Carthage Mohamed Ali. Au cours de ces ateliers, les jeunes pourront rencontrer des professionnels de l’image et de l’audiovisuel pour apprendre des notions de base, réfléchir sur la vie de nos jours et expérimenter l’utilisation des langages artistiques pour se décrire, raconter leurs ambitions, leur vie, leur quartier.

Au cœur du projet restent donc les adolescents eux-mêmes qui, étant dans une phase délicate de leur développement, sont souvent peu écoutés et risquent ainsi de suivre des chemins peu constructifs pour leur futur.

Cette approche reflète la stratégie de sensibilisation de l’Association Kaif qui fait de la diffusion des connaissances aux nouvelles générations une action clé pour défier la marginalisation sociale et promouvoir le respect et la paix sociale au sein des communautés.

Un événement final à la Maison de Culture Carthage Mohamed Ali célébrera l’accomplissement du chemin parcouru lors des sessions d’ateliers. Ces derniers aboutiront à la réalisation d’un court-métrage conçu par les participants et à une exposition photographique des meilleurs clichés pris lors de la formation.

Des moments de réflexion avec la direction de la Maison de Culture Carthage Mohammed Ali seront également organisés afin de réfléchir sur les possibles solutions pour diversifier les activités dédiées aux adolescents.

Les ateliers qui débuteront dans la semaine de la rentrée scolaire sont gratuits et ouverts à tous les adolescents entre 12 et 17 ans résidents dans le quartier Carthage Mohamed Ali et les environs du Kram, sous réserve de disponibilité de places. Les inscriptions sont toujours ouvertes; les membres de l’Association peuvent être contactés par email ou via la page Facebook.

Masques et gel hydraulique seront disponibles à l’entrée de la Maison de Culture.

L’Association Kaif est une organisation tunisienne à but non lucratif, qui opère afin de promouvoir la diffusion des valeurs des droits de l’homme, de la culture et du respect de la diversité dans la société tunisienne depuis sa fondation en 2014. Elle s’adresse aux jeunes et aux adultes en proposant des ateliers, de formations, des événements et des initiatives de création artistique s’appuyant sur la conviction que les interactions multidisciplinaires et multi-générationnelles sont des facteurs clés pour l’amélioration culturelle et sociale.

Le projet Image Témoin bénéficie de la collaboration et du soutien de la Maison de Culture Carthage Mohamed Ali et de la Délégation régionale de la culture de Tunis ainsi que de l’aide financière du British Council Tunisia.

Image Témoin fait partie du Programme Obroz initié par le British Council en 2016 avec le soutien financier de l’Union Européenne et mis en œuvre par le British Council Tunisia en partenariat avec Shanti.

Source : communiqué.