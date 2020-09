Mohamed Barakati remporte la 6e édition de Nescafé Comedy Show

Jaâfar Guesmi, Mohamed Barakati et Monia Miladi.

Ils ont cru en leurs moyens, en leurs capacités, en leurs dons de comédien. Et Nescafé a guidé leurs premiers pas, en leur ouvrant les portes du succès, en leur offrant cette opportunité de s’affirmer sur la scène, mais aussi et surtout de faire une belle carrière dans le monde du show.

Devenue au fil du temps la compétition phare des jeunes comédiens désireux de réaliser leurs premiers pas sur scène, Nescafé Comedy Show ne cesse de se poursuivre sur la même lancée. Après les éditions précédentes qui ont permis à nombre de jeunes de fouler les planches, l’aventure s’est poursuivie avec la Saison 6 dont la grande finale a eu lieu vendredi 11 septembre 2020 à la Cité de la Culture à Tunis.

Une cérémonie qui a rassemblé de nouvelles stars de la comédie, toujours sous la houlette de Jaâfar Guesmi et de son équipe, et en présence de nombreux artistes, stars tunisiennes et invités de renom venus encourager ces jeunes talents. Sans compter les représentants de la presse venus assister à la naissance de ces futures stars de la scène humoristique tunisienne.

Cette soirée exceptionnelle a été entamée par une projection vidéo pour rappeler les cinq dernières saisons du Nescafé Comedy Show et les nombreux lauréats, présentant une rétrospective de leurs parcours, avant de laisser place à un beau spectacle de danse moderne donné par un groupe de jeunes, sur un fond musical et dans une chorégraphie impressionnante.









Devant un jury composé de Jaâfar Guesmi, Naïma El Jeni, Sahbi Omar et Assem Bettouhami, les cinq finalistes (Yassin Salhi, Imen El May, Abderrahim Jallouli, Montassar Tayari, Mohamed Baraket,) rivalisèrent de talent et de prestance, chacun traitant un thème dans un style des plus burlesques.

C’est finalement Mohamed Barakati, déclaré vainqueur du premier prix, qui a le plus séduit le jury, suivi d’Abderrahim Jallouli (2ème prix) et Imen El May (3ème prix), les deux derniers obtenant un chèque de mille dinars offert par Nescafé. Barakati se verra ainsi offrir son premier One Man Show produit par Nescafé.

Ces jeunes humoristes découverts par Nescafé

Au cours de cette cérémonie, Monia Miladi Maaref, directrice générale de Nestlé Tunisie, n’a pas manqué de rappeler la longue marche de ce projet et le chemin parcouru avec ces jeunes comédiens pour lesquels Nescafé n’a pas lésiné sur les moyens pour les lancer dans cette belle destinée.

«Grâce au concept inédit de Nescafé Comedy Show, Nescafé a pu concrétiser le rêve de nombre de jeunes en les accompagnant et en les soutenant dans cette aventure formidable. Leur carrière a commencé avec Nescafé», lance-t-elle avec fierté. Et d’ajouter : «Après six années passionnantes, que de talents ont pu naître, que de rêves ont pu être réalisés. Aujourd’hui, le résultat est bien concret ! Cette éclosion de jeunes talents qui se frayent librement un chemin est une réelle reconnaissance du rôle que Nescafé a pu jouer».

Selon Jaâfar Guesmi, cette 6ème édition du Nescafé Comedy Show sera la dernière, en attendant d’autres projets pour d’autres talents dans divers domaines. Mais force est de reconnaître que Nescafé Comedy Show a permis depuis 2014, date de la première édition, l’éclosion de jeunes et brillants talents qui ont démontré tout leur savoir-faire.







Ces jeunes humoristes, découverts par Nescafé, ont pu se frayer un chemin honorable sur la scène audiovisuelle et théâtrale… Sollicités par plus d’une institution médiatique, ces jeunes ont pu montrer leurs prouesses. C’est l’exemple de Lobna Sediri (Saison 1), ex-animatrice et ex-chroniqueuse, présente aussi dans les sitcoms “Harba1” et “Denya okhra 4”; de Mohamed Khammassi (Saison 2), qui fut animateur et ex-chroniqueur sur Attessia (« مع بوبكر »). Tandis que Mohamed Ali Tounsi (Saison 3) a été comédien lors du programme “Abdelli showtime”, en plus d’un rôle dans le sitcom « القضية 52 » ; Rayen Kochbati, lui, (Saison 4), a bien réussi son rôle de comédien dans les programmes “Dima labes » et « Edhhak maâna », alors que Ahmed Laajimi (Saison 5) a été ex-comédien au programme « Fekret Sami » avant de devenir chroniqueur sur Radio IFM dans « Nouvelle génération ».

Ces exemples concrets de réussite ont prouvé, si besoin est, le bien fondé du Nescafé Comedy Show au profit de ces jeunes artistes qui volent désormais de leurs propres ailes.

Certes une belle et enrichissante aventure qui touche à sa fin, une aventure qui fut pleine d’émotions et de partages, mais, Nescafé, fidèle à sa démarche et à ses choix, ne va pas s’arrêter en si bon chemin. De nouveaux projets, les uns aussi séduisants que prometteurs, sont en gestation toujours à l’adresse des jeunes.

Source : communiqué.