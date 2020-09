Tunisie : Le ministère de la Défense alerte contre des pages fake sur Facebook et Twitter

Dernière manifestation de la guerre d’usure livrée à l’Etat tunisien pour l’affaiblir, la prolifération de pages fake sur Facebook et Twitter attribués au ministère de la Défense et à l’Armée nationales pour semer le trouble, la désinformation et les rumeurs devenus l’une des armes des guerres de 4e et 5e génération.

Le ministère de la Défense nationale a rendu public un communiqué, ce jeudi 17 septembre 2020, alertant sur l’existence de pages fake sur Facebook et Twitter se faisant passer pour les pages officielles du ministère, de l’Armée ou d’institutions en relevant. Elle précise que ces pages usurpent l’identité du ministrère et ne peuvent en aucun être une source pour les informations le concernant.

Le ministère de la Défense nationale n’a aucune page sur les réseaux sociaux et précise que l’unique source d’information le concernant est son site web officiel.