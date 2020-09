Une avant-première parisienne pour le film «La Tunisie d’Alexandre Roubtzoff»

Le documentaire «La Tunisie d’Alexandre Roubtzoff» du réalisateur franco-tunisien Saïd Kasmi Mitterrand sera projeté en avant-première, le 23 septembre 2020, à l’Institut du Monde Arabe à Paris.

«La Tunisie d’Alexandre Roubtzoff» est un moyen-métrage documentaire de 60 minutes écrit et réalisé par Saïd Kasmi Mitterrand où il revient sur la vie et la carrière du grand peintre orientaliste russe Alexandre Roubtzoff (1884 – 1949) qui avait fait de la Tunisie sa muse et sa terre d’adoption.

Tout comme son précédent film qu’il avait consacré au photographe Jacques Pérez («La Tunisie de Jacques Pérez», 2018), Saïd Kasmi Mitterrand collabore encore une fois avec son père Frédéric Mitterrand dont la voix nous accompagne tout au long du film.

Dans la plupart de ses films, Saïd Kasmi Mitterrand honore la mémoire de son pays natal, la Tunisie, notamment à travers le regard des minorités, comme la communauté juive, ou des artistes qui sont tombés sous le charme de ce pays et qui ont décidé de ne plus le quitter.

En attendant la première tunisienne de son film «La Tunisie d’Alexandre Roubtzoff», le producteur et réalisateur franco-tunisien travaille en ce moment sur un nouveau documentaire qui sera dédié à la mémoire de l’ancien président de la république Béji Caïd Essebsi, décédé le 25 juillet 2019.

Fawz Benali