Yadh Ibn Achour donnera la conférence inaugurale de Beit Al-Hikma pour l’année 2020-2021

La conférence inaugurale de l’année académique 2020-2021 à l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts (Beit Al-Hikma) aura lieu le samedi 3 octobre 2020, à 10h00, au siège de l’Académie à Carthage.

La conférence portera sur le thème : «Élites et masses dans le discours de l’orthodoxie sunnite» et sera donnée par le professeur Yadh Ibn Achour.

À cette occasion, l’Académie octroie le Prix Jeune Chercheur 2020.

Yadh Ben Achour, né le 1er juin 1945 à La Marsa, est un juriste et universitaire tunisien, spécialiste des théories politiques islamiques et de droit public.

Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont « Politique, religion et droit dans le monde arabe », 1992; « Normes, foi et loi en particulier dans l’islam », 1993; « Aux fondements de l’orthodoxie sunnite », 2008; « La deuxième Fâtiha. L’islam et la pensée des droits de l’homme », 2011 ; « Tunisie : une révolution en pays d’islam », 2016; « L’Islam et la démocratie : une révolution intérieure », 2020.

