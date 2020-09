Coronavirus : Le ministère des Affaires religieuses appelle à la vigilance après plusieurs cas positifs dépistés dans des mosquées

Le ministère des Affaires religieuses a appelé les fidèles à la vigilance et au respect des mesures sanitaires, en rappelant que des cas de contaminations au coronavirus ont été enregistrés dans plusieurs mosquées du pays, qui ont été fermées pour y mener des opérations de stérilisation.

«Suite à l’évolution de la situation épidémiologique, marquée par une hausse des contaminations, dont plusieurs cas enregistrés dans le rang des cadres et agents des mosquées, nous appelons les fidèles à se conformer strictement aux mesures décidées par les autorités», indique le ministère dans un communiqué publié ce vendredi 18 septembre 2020, en rappelant que le port du masque est obligatoire à l’intérieur des lieux de culte.

Le ministère a également appelé les fidèles à faire leurs ablutions chez eux, à utiliser leur propre tapis de prière, et à respecter la distanciation physique pendant la prière : «Il faut aussi éviter les poignées de main et à veiller à l’hygiène afin de pouvoir lutter contre la propagation du coronavirus et éviter que les mosquées ne se transforment en lieux e contaminations».

Y. N.