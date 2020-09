Ooredoo Tunisie à la rencontre des écoliers de Béja

Dans le cadre du lancement des activités de responsabilité sociale, les responsables de la société Ooredoo Tunisie se sont redus au gouvernorat de Béja, et ce à l’occasion de la rentrée scolaire 2020-2021.

L’objectif principal de cette visite étant d’encourager les élèves et de les honorer, notamment dans cette situation sanitaire exceptionnelle, que traverse le pays.

À cette occasion, Mansoor Rashid Al-Khater, directeur général d’Ooredoo, a déclaré: «Nous avons été vraiment impressionnés par la persévérance et la volonté que nous avons ressenties chez les élèves et leurs familles, et qui continuent à défier les circonstances difficiles et à aller à l’école pour apprendre. Nous sommes heureux et nous encourageons cet esprit, tout en souhaitant succès, chance et réussite à tous les élèves.»