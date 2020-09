Stafim lance le Nouveau SUV Peugeot 2008 sur le marché tunisien

Partagez 0 Partages

Stafim, concessionnaire de la marque au lion en Tunisie, vient de lancer lancer la Nouvelle Peugeot 2008 à partir de 75.900 DT, au cours d’une cérémonie tenue à son siège des Berges du Lac, jeudi 17 septembre 2020, en présence de son vice-président, Abderrahim Zouari.

«Stafim est toujours au rendez-vous avec le lancement de ce Nouveau SUV totalement en rupture avec l’ancienne version. Nous commercialisons un véhicule innovant, moderne et robuste, la satisfaction de nos clients étant la 1ère de nos préoccupations», dira-t-il devant un parterre de journalistes, de professionnels et d’amateurs de la célèbre marque.

SUV Peugeot 2008 : un nouveau souffle au plaisir automobile

Epris de liberté et farouche partisan de la vision de la marque Peugeot d’un futur excitant, le nouvau SUV est l’interprétation ultra moderne d’une expérience de conduite instinctive et polyvalente.

Véritable SUV dans ses dimensions, il détonne avec un style particulièrement puissant et distinctif.

Ultra-technologique, il adopte des équipements et des aides à la conduite au niveau du meilleur savoir-faire de Peugeot.

Le monde change. Les nouveaux enjeux appellent des réponses adaptées dans tous les segments de l’automobile. Forte de ses 210 ans d’histoire, la marque Peugeot poursuit sereinement son engagement dans l’ère de la transition. La vision de la marque excitante et rassurante de l’avenir s’affirme une nouvelle fois au travers du nouveau SUV Peugeot 2008. Il démontre que technologie et plaisir ne sont pas incompatibles et qu’une voiture a le pouvoir d’étonner. Il transforme un trajet en voyage et propose à chacun la mobilité dont il a besoin.

La nouvelle Peugeot 2008 émerge au cœur du segment des SUV compacts en apportant sa contribution à ce qui fait aujourd’hui le succès de la gamme Peugeot : affirmation par le design et différentiation par les innovations et la technologie.

Unboring the future : exalting SUV

Puissant et distinctif par son style, le nouveau SUV Peugeot 2008 est un objet sculptural et désirable. Il répond à l’ambition d’écrire une nouvelle page remarquable dans l’histoire des SUV Peugeot et s’inscrit totalement dans le style actuel de la gamme tout en affichant sa propre personnalité.

Les lignes équilibrées et les proportions générales sont celles d’un SUV, avec un pare-brise reculé qui donne un capot plus horizontal et un ensemble avec beaucoup de force. La voiture est bien posée sur ses roues, parfaitement épaulée, musclée et sécurisante.

Robuste, le style l’est encore plus avec les roues de grand diamètre (690mm), remplissant parfaitement les arches.

Toujours aussi expressive, la signature à 3 griffes LED se retrouve ici dans une nouvelle expression. Allumée de jour comme de nuit, elle est présente à l’arrière sur toutes les versions.

En complément de l’offre habituelle, des teintes extérieures impactantes et distinctives sont disponibles et ajoutent encore plus de tonicité au style :

le Rouge Elixir, avec un vernis coloré renforce la profondeur et la coloration de la teinte,

le Bleu Vertigo, tri-couches pour un rendu hyper lumineux,

l’Orange Fusion, une nouvelle teinte métallisée exclusive au nouveau SUV Peugeot 2008.

Extended experience : polyvalence intuitive et confort maîtrisé

L’habitabilité aux places arrière (record à date pour la nouvelle plateforme CMP) fait du nouveau SUV Peugeot 2008 un SUV particulièrement polyvalent. Sa longueur de 4,30m et son empattement de 2,60m lui confèrent également un confortable volume de coffre de 434 L (norme VDA V210, La modularité quant à elle est assurée par un plancher deux positions (selon versions) qui offre une plancher quasiment plat une fois la banquette rabattue.

Nombreux et inédits pour certains d’entre eux, les rangements à bord permettront de déposer tous les objets du quotidien. Aux traditionnels bacs de portières et à la boîte à gants, s’ajoutent un vaste rangement qui se situe sous l’accoudoir central avant et un autre devant le levier de vitesses. Enfin, un discret rangement prend place dans le bas de la façade centrale. Il accueille la très pratique zone de recharge par induction et son couvercle, en position ouverte, accueille astucieusement un smartphone.

Les passagers sauront également profiter d’un habitacle baigné de lumière grâce au toit ouvrant optionnel, offrant un large clair de baie. Son ouverture à l’extérieur préserve l’habitabilité aux têtes à l’arrière.

Exciting choice

La gamme se décline autour de 2 niveaux de finitions : Active & Allure, en boîte à vitesses manuelle ou automatique à 6 rapports comme suit :

• Active 100 Ch BVM 6 au prix de 75.900 DT

• Active 130 Ch BVA 6 au prix de 84.900 DT

• Allure 100 Ch BVM 6 au prix de 82.900 DT

• Allure , 130 Ch BVA 6 au prix de 93.900 DT NEW SUV Peugeot 2008 /

Des motorisations efficientes et responsables

Les motorisations essence sont articulées autour du moteur 3 cylindres, d’une cylindrée de 1.2L et respectant la norme Euro 6d / PureTech 130 S&S BVM6 ou EAT6.

«J’ai personnellement été conquis et surpris par l’allure et les sensations dynamiques de notre nouveau SUV Peugeot 2008. Il est simplement Exaltant ! C’est une expérience de liberté incroyable et une expérience de conduite assurément Peugeot. Il résonne avec notre vision excitante du futur où le plaisir de conduire a de l’avenir. Essence, Diesel ou 100% électrique, à vous de choisir votre bonheur selon vos besoins! Le nouveau SUV Peugeot 2008 vous accompagne au quotidien avec des technologies bienveillantes et un ensemble de services qui vous simplifient la vie. Profitez, et avant tout faites-vous plaisir!», déclare Jean-Philippe Imparato, directeur général de Peugeot.

Source : communiqué.