Alfonso Campisi, le plus Tunisien des Italiens, décoré par le président Mattarella

Alfonso Campisi dit Alfi, acteur dynamique de l’amitié tuniso-italienne et mémoire vivante de la communauté sicilienne et plus largement italienne en Tunisie à laquelle il consacre des recherches universitaires a été fait chevalier des Arts et des Lettres par le président italien Sergio Mattarella, insignes qui lui ont été remises par Lorenzo Fanara, ambassadeur d’Italie en Tunisie à la Charmeuse, résidence d’Italie à Tunis.

Universitaire (professeur d’Histoire et civilisation italienne à l’Université de La Manouba), président de la Chaire Sicile pour le dialogue des Cultures et des Civilisations, écrivain, chercheur, ses travaux s’orientent principalement sur l’histoire de l’émigration sicilienne et italienne en Tunisie entre le XIXe et le XXe siècles. M. Campisi est engagé dans la société civile en Tunisie et est l’un des acteurs les plus dynamiques de l’amitié tuniso-italienne.

Alfonso Campisi très attaché à notre pays et voulant concrétiser cet attachement à cette terre de Tunisie a écrit en 2017 au président de la république d’alors, feu Béji Caïd Essebsi, et au ministre de la Justice demandant la nationalité tunisienne.

I. B.