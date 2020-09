Bourse de Tunis : Le Tunindex réduit sa perte depuis le début de l’année à -3,4%

Sur sa lancée, le marché de la Bourse de Tunis a aligné, 14 au 18 septembre 2020, une quatrième semaine haussière de suite. L’indice de référence, le Tunindex, a progressé de 0,3% à 6.881,57 points, effaçant ainsi une partie de sa contre-performance annuelle (une baisse de 3,4% à ce jour).

Les volumes ont affiché une certaine accalmie comparativement à la semaine du 11 septembre. Près de 26MDT ont été transigés sur le marché, soit une moyenne quotidienne de 5 MDT. A noter que la séance du lundi a connu la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre Poulina Group Holding pour 2,8MDT.

Le titre ATL s’est offert la meilleure performance de la semaine. L’action s’est envolée de 24% à 1,760DT, en drainant des capitaux de 124.000DT. La performance annuelle du leasing a, ainsi, basculé en territoire positif (une avancée de 3,5%).

Le titre Cerealis a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. Dans un volume de 232.000 DT, l’action du spécialiste des snacks salés et sucrés a bondi de 7,2% à 7,610DT. Malgré la crise du Covid-19, la société mère du groupe a connu un bon démarrage en 2020: une croissance des revenus de 7% à 7,5MDT et une appréciation du bénéfice net de 45% à 1,3MDT.

AMS a signé la moins bonne performance de la semaine. Dans de très faibles échanges de 2.000 DT, le spécialiste de la robinetterie et de la casserolerie a perdu 20% de sa capitalisation à 7MDT. La reprise de l’activité annoncée pour le lundi 14 septembre 2020 n’a finalement pas eu lieu.

Également dans le rouge, le titre Somocer a dévissé de 12% à 0,990DT. La valeur a amassé des capitaux de 1,2MDT sur la semaine.

Terminant dans le vert (+0,7% à 13,590Dt), le titre SAH Lilas s’est placé au premier rang dans le tableau des échanges avec un flux hebdomadaire de 4,8MDT.

Source : Tunisie Valeurs.