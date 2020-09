Décès de Pr Mohamed Kammoun, «père de l’ophtalmologie en Tunisie»

Partagez 0 Partages

«Pr Mohamed Kammoun spécialiste en ophtalmologie et l’un de ses pionniers en Tunisie, vient de tirer sa révérence», déplore le Conseil régional de l’ordre des médecins de Tunis, qui a présenté, ce dimanche 20 septembre 2020, ses condoléances à la famille du défunt et particulièrement à son fils et confrère Dr Haikel Kammoun.

Dans un communiqué publié ce soir, le CROM affirme que la Tunisie, vient de perdre le «père de l’ophtalmologie en Tunisie», en réitérant ses condoléance sà tous les médecins tunisiens et à la communauté d’ophtalmologues, en particulier.

Pionnier de la chirurgie réfractive en Afrique du Nord, Pr Kammoun, né à Sax a suivi ses études à la Faculté de médecine de Tunis, avant de devenir en 1969 le premier «ophtalmologue made in Tunisia».

Il a ensuite complété ses études avec des recherches au centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts à Paris, puis il est rentré au bercail en 1975.

Pr kammoun a ouvert depuis 1993, à Tunis, la Clinique internationale d’ophtalmologie, spécialisée notamment dans la chirurgie réfractive, la greffe de la cornée et la chirurgie de la rétine.

Y. N.