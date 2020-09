«Martyr», nouvelle pièce de théâtre de Fadhel Jaïbi

Partagez 0 Partages

Le metteur en scène Fadhel Jaïbi revient avec une nouvelle pièce de théâtre intitulée «Martyr», dont la première est prévue pour le vendredi 9 octobre 2020 à l’espace Le 4e Art au centre-ville de Tunis.

Après ses deux dernières pièces «Violences» et «Peurs» sur les troubles sociopolitiques qu’avait connus (et connaît encore) la Tunisie après la révolution de 2011 sur des textes de Jalila Baccar, l’homme de théâtre Fadhel Jaïbi annonce sa nouvelle création «Martyr» adaptée du texte éponyme du dramaturge allemand Marius Von Mayenburg.

Produite par le Théâtre National Tunisien (TNT) et interprétée par ses jeunes comédiens (Awas Al Zubaidy, Nouha Naffeti, Malek Chafroud, May Al Salim …), «Martyr» a été traduite de l’allemand vers le tunisien pour mettre en garde contre l’emprise de l’extrémisme religieux sur les adolescents, et pour s’interroger sur les failles du système scolaire et du contrôle parental, et ce à travers l’histoire de Benjamin, un jeune lycéen ayant adopté des idées fanatiques, ce qui bouleversera plus tard le quotidien de ses parents, de ses camarades et de ses professeurs.

La première de la pièce sera suivie par deux autres représentations les samedi et dimanche 10 et 11 octobre au 4e Art, dans le cadre du premier cycle de la pièce.

Fawz Benali