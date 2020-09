Sphinx Mena au service de la modernisation de de l’enseignement supérieur en Tunisie

Sphinx Mena annonce l’équipement en logiciels Sphinx IQ2, SphinxOnline , Dataviv’ et Sphinx Campus, ainsi que la mise en place des formations attenantes dans 13 universités tunisiennes : de Tunis, de Carthage, de Sfax, de Monastir, de Manouba, de Kairouan, de Gafsa, de Sousse, Tunis El Manar, Jendouba, Gabès, Université virtuelle de Tunis et Université Zitouna.

Présente sur le marché africain à travers sa filiale basée à Tunis, cette société française est spécialisée dans l’édition des logiciels d’enquêtes et d’analyse de données statistiques et de data visualisions.

Ce projet est financé par l’Union Européenne (projet Sagesse : amélioration de la gouvernance dans le système de l’enseignement supérieur en Tunisie) où les universités tunisiennes participent à l’exécution de la réforme pour la modernisation des systèmes d’information et de communication, le renforcement de la digitalisation et le développement de l’e-administration, et adoptent une solution logicielle complète permettant de réaliser des enquêtes quantitatives et qualitatives (enquêtes de satisfaction, enquêtes sur le devenir des diplômés, questionnaires d’évaluations des enseignements, enquêtes sur les besoins des entreprises…) et notamment de former les enseignants-chercheurs et les étudiants tunisiens sur les techniques d’enquêtes et les méthodes d’analyses de données .



