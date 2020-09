Tunisie-Chine : Le ministère de la Santé reçoit un don de matériels de protection contre le coronavirus

L’ambassade de Chine a annoncé aujourd’hui, lundi 21 septembre 2020, que la 24e équipe médicale chinoise a fait don de matériels de protection à la Tunisie, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Ce lot, qui comporte 1800 casquettes médicales, 1600 paires de couvre-chaussures, 1040 blouses d’isolation, 950 paires de gants, des masques et des produits et équipements pour le nettoyage et la désinfection, a été livré au ministère de la Santé, et ce en présence de Zhang Fengling, Conseillère de l’ambassade de Chine, et Sonia Khayet, DG de l’Unité de Coopération Technique auprès du ministère.

L’ambassade a rappelé que la 24 équipe médicale chinoise a contribué au développement des services de santé dans plusieurs gouvernorats tunisiens, notamment à Tunis, Jendouba et Sidi Bouzid. Ce soutien médical est présent et actif en Tunisie depuis 1973 et la 24e équipe médicale a pris le relais depuis novembre 2019.

Y. N.