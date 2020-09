Une délégation présidentielle se rend à Fernana pour distribuer des aides aux élèves de l’école El Batah

Après avoir connu une visite du président de la république, Kaïs Saïed, le premier jour de la rentrée scolaire, le 15 septembre 2020, promettant une série de décisions en faveur des écoliers et de la région en général, l’école primaire El Batah, à Fernana (gouvernorat de Jendouba), située sur la bande frontalière tuniso-algérienne, a été visitée par une délégation présidentielle, ce lundi, 21 septembre.

La délégation a offert du matériel scolaire aux 350 élèves de l’école et a donné le signal du lancement des travaux de mise en place d’un ponceau dans les environs, ce qui devrait mettre fin aux difficultés que rencontrent les enfants du quartier lors de leurs déplacements à l’école et au danger qui les menace lorsqu’ils traversent l’oued.

Rappelons qu’en novembre 2019, l’élève Maha Gadhgadhi est décédée après s’être emportée par les eaux de l’oued. C’est d’ailleurs en raison de cet incident que les enfants de cette école jouissent de l’intérêt du président de la république.

Malheureusement, les élèves de l’école El Batah ne sont pas les seuls à souffrir des mauvaises conditions sociales et sanitaires, qui menacent leur sécurité et compromettent leur confort. Des milliers d’autres enfants, de différentes régions, méritent un sort meilleur et plus d’attention de la part des autorités.

C. B. Y.