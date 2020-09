Coronavirus : 53 nouvelles contaminations dépistées à Monastir

Avec 53 nouvelles contaminations dépistées ce lundi 21 septembre 2020, à Monastir, le nombre total de cas enregistrés dans ce gouvernement depuis la propagation de la pandémie s’élève désormais à 981.

C’est ce qu’a annoncé le directeur régional de la Santé, Hammouda Babba, en précisant que parmi ces nouvelles contaminations, on en compte notamment 20 ont à Benbla, 14 à Monastir, 9 à Teboulba, 4 à Ksar Hellal, et 4 à Sahline, sachant qu’à ce jour, le gouvernorat de Monastir compte 867 cas actifs et qu’un 6e décès a été enregistré.

Sur un autre plan, Dr Hammouda Babba a annoncé neuf nouvelles guérisons au centre Covid+, concernant des personnes originaires de Sfax (3), Tunis (2), de Siliana (1), de Sousse (1), de Jendouba (1) et du Kef (1).

Y. N.