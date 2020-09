Tunisie : 310.000 doses de vaccin contre la grippe saisonnière seront disponibles en octobre

Le ministre de la Santé publique, Faouzi Mehdi, a annoncé aujourd’hui, mardi 22 septembre 2020, lors d’une conférence de presse baptisée «La prévention contre la grippe saisonnière aux temps du coronavirus», que près de 310.000 doses de vaccin contre la grippe seront commercialisée en Tunisie à partir de la première semaine du mois d’octobre.

Ce vaccin «de haute qualité», selon l’expression du ministère sera disponible dans les centres de santé de base et dans les pharmacies privées, pour l’ensemble des citoyens et en particulier pour les personnes sanitairement vulnérables, à l’instar des femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants atteints de maladies chroniques et à celles particulièrement exposées au risque de contamination, comme professionnels de la santé.

Notons qu’il est très important de se faire vacciner, cette année, contre la grippe saisonnière, pour deux raisons principales : d’abord pour faciliter la détection de la Covid-19 étant donné la similitude de ses symptômes avec ceux de la grippe, et ensuite pour éviter la double infection par les deux maladies virales, ce qui pourrait augmenter les chances de développer une forme grave du coronavirus chez le patient.

Néanmoins, les quantités qui seront disponibles dans deux semaines sont très limitées par rapport à l’ensemble de la population (près de 12 millions). D’où la nécessité, pour le gouvernement, d’en obtenir davantage, tout en mettant en place une stratégie de sensibilisation à l’importance du vaccin dans le contexte sanitaire actuel.

C. B. Y.