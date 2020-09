Huawei partage ses normes de transparence avec ses partenaires

Dans le cadre de sa veille continue sur la qualité et la sécurité de ses transactions, Huawei a réuni courant septembre 2020 tous ses partenaires autour d’une conférence en ligne concernant les règles anti-corruption et les normes de sécurité.

Les 64 fournisseurs et partenaires de Huawei se sont rassemblés pour faire le point sur la situation post confinement. Durant cette période, Huawei a maintenu une relation solide avec ses partenaires permettant, une stabilité des opérations de réseau, l’accélération de la transformation numérique et le soutien des efforts visant à contenir les épidémies locales durant cette période difficile.

Huawei s’est engagé à renforcer davantage un écosystème sain, ouvert, coopératif et gagnant-gagnant afin de créer de la valeur pour les clients, les partenaires et l’ensemble du secteur. Il s’est engagé aussi à continuer d’étendre l’écosystème de partenaires, et de les soutenir dans l’innovation, le développement des talents et à atteindre leurs objectifs, tout en gardant à l’esprit l’ensemble des règles de sécurité.

Toujours en quête d’innovation, le groupe a créé une nouvelle plateforme pour répondre au mieux aux besoins de ses partenaires. En effet, le ISDP (Easy Delivery on Digital Platform) smart QC (Quality Check) system a été conçu pour faciliter l’exécution des livraisons tout en respectant les normes de qualité.

Les représentants du géant chinois ont profité de la conférence pour rappeler à leurs collaborateurs les redlines de la firme (BCG business conduct guideline, Anti Bribery Compliance) afin de garantir une relation d’affaires harmonieuse et optimiser leur coopération.

Engagement à respecter toutes les clauses de confidentialité,

La cyber-sécurité et la protection de la vie privée des utilisateurs sont les principales priorités de la firme chinoise. A cet effet, Huawei et ses partenaires s’engagent à respecter toutes les clauses de confidentialité, y compris, ne pas utiliser, révéler et permettre à une tierce partie d’avoir accès aux données des clients sans permission. Ainsi pour répondre pleinement aux exigences en matière de cyber sécurité, Huawei promet de placer la responsabilité de l’entreprise avant ses intérêts commerciaux.

Une approche de «tolérance zéro» en matière de corruption est également appliquée en accordant une extrême importance à la conduite des affaires de manière intègre et éthique.

Le respect des lois et réglementations anti-corruption est nécessaire à la continuité des activités et des processus commerciaux. Huawei met désormais à la disposition de tous ses partenaires une adresse mail pour transmettre à la direction toutes les doléances et dépassements remarqués.

Source : communiqué.