La Délégation Wallonie-Bruxelles à Tunis annonce les nouveaux rendez-vous du cinéma francophone

Partagez 0 Partages

La Délégation générale Wallonie- Bruxelles à Tunis organise un nouveau festival de cinéma belge gratuit et en ligne, et annonce le retour de la Semaine du film francophone à la Cinémathèque tunisienne.

Dans le cadre de la célébration de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles (27 septembre), et à l’occasion des 10 ans des récompenses belges «Les Magritte du cinéma» (équivalent belge des Césars en France et des Oscars aux Etats-Unis, en hommage au peintre belge René Magritte), la Délégation tunisienne Wallonie-Bruxelles invite le public tunisien à un nouveau festival cinématographique en ligne offrant gratuitement une sélection des meilleurs films belges francophones sortis ces dernières années, entre courts et longs métrages, fictions et documentaires, accessibles jusqu’au 21 octobre sur ce lien.

D’autre part, la Semaine du film francophone dont la 3e édition devait se tenir au mois de mars dernier dans le cadre des Journées de la Francophonie, et qui a été finalement annulée à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19), sera de retour du 13 au 18 octobre 2020 à la Cinémathèque Tunisienne (Cité de la Culture de Tunis) avec le même programme initial : une vingtaine de films des quatre coins du monde témoignant de la diversité de l’espace francophone.

Fawz Benali