Menacé et insulté pour avoir interdit la chicha dans les cafés, le maire d’Ezzahra saisit la justice (Vidéo)

Le maire d’Ezzahra, Rayen Hamzaoui, a annoncé dans la soirée de ce mardi 22 septembre 2020, avoir été menacé de mort et insulté par un inconnu, qui l’a appelé au téléphone, en lui reprochant d’avoir décidé d’interdire la chicha et les jeux de cartes dans les cafés, et ce dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Le maire affirme qu’il va alerter le procureur de la république suite à cet appel téléphonique reçu, ce soir, d’un numéro inconnu, explique-t-il dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook, tout en affirmant que ces menaces ne l’empêcheront pas de prendre les décisions nécessaires pour protéger les habitants de cette ville dont il a la responsabilité.

Rayen Hamzaoui rappelle que cette décision a été prise à cause de l’augmentation du nombre de contaminations au coronavirus à Ezzahra : «Cet inconnu a menacé de me violenter et même de m’éliminer, tout en m’insultant vulgairement, mais il faut qu’il sache que cela ne me fera pas reculer et que je suis responsable de la santé et la sécurité de tous les habitants. Cette décision peut en effet impacter le secteur, d’ailleurs mon frère est lui même propriétaire d’un café, et donc concerné par cet impact, mais l’intérêt général et la santé de tous priment sur tout», a-t-il dit.

Le maire affirme aussi qu’il n’hésitera pas à prendre d’autres décisions plus fermes, si la situation épidémiologique venait à l’imposer, en rappelant la nécessité de s’unir pour réussir et faire en sorte que cette ville de la banlieue sud de Tunis puisse réussir sur tous les plans.

Y. N.