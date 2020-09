Jendouba : Un homme succombe au coronavirus à Bousalem

Partagez 0 Partages

La commission locale de lutte contre le coronavirus de Bousalem (Jendouba) a annoncé aujourd’hui, jeudi 24 septembre 2020, le décès d’un homme âgé d’une soixantaine d’années. Le gouvernorat enregistre ainsi le 5e décès depuis la propagation de la pandémie.

La même source a annoncé qu’un autre homme décédé, cet après-midi, à l’hôpital régional de Jendouba pourrait lui aussi avoir succombé au coronavirus : «Il s’agit d’un cas suspect et le défunt a été soumis à un test de dépistage», ajoute la commission, en appelant au respect du protocole sanitaire décidé par les autorités sanitaires.

On notera que les agents et cadres médicaux de l’hôpital régional, on appelé au renforcement du protocole relatif au Covid+, au sein de l’établissement sanitaire, craignant une hausse des contaminations dans le rang du personnel médical.

Y. N.