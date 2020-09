Témoignage : Les déboires au quotidien d’un investisseur étranger en Tunisie

Le responsable du chantier naval Haco a juste manifesté pour dire : « Laissez-nous travailler »

Frédéric Meunier, un Français qui dirige le chantier naval Haco Shipyard, une société totalement exportatrice installée depuis 17 ans à Haouaria, gouvernorat de Nabeul (Cap Bon). Il raconte dans le post Facebook ci-dessous l’anarchie ordinaire à laquelle il est confronté, lui et son chantier naval *, dans un pays mal gouverné, la Tunisie. Lisez et ne vous demandez surtout pas pourquoi les investisseurs étrangers ne viennent plus dans votre pays.

Bonjour à tous,

Après avoir fermé mon compte Facebook je refais surface par dépit. Pourquoi?

L’entreprise dont je suis responsable, le chantier naval Haco à El Haouaria, fait face à une situation incroyable.

Depuis plus d’une semaine la route menant au port de Sidi Daoud est bloquée par des citoyens en conflit avec la Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg).

Sans entrer dans ce différend, une semaine pour trouver une issue c’est un peu long (surtout que pour le moment rien n’est fait) et pendant ce temps l’activité autour du port est totalement arrêtée.

Nous ne pouvons plus mettre nos bateaux à l’eau et respecter nos engagements envers nos clients. La réactivité du service public dans ce cas est plus que lente.

Nous avons donc décidé en signe de mécontentement de positionner notre grue sur le point voisin. Notre revendication : «Laissez nous travailler !»

Vous pouvez nous aider en partageant cette publication.

Épisode suivant: interpellation de deux de mes collaborateurs pour avoir osé faire ça ! Cinq heures de présence sans blocage total de la circulation alors que sur la route du port cela fait 10 jours sans aucune intervention.

Demain je serai sur place et me rendrai au poste de police pour rendre compte de ce dont je porte la responsabilité légale !

Épisode suivant: après avoir passé deux heures au poste de police et signé ensuite mon audition (les policiers ont été très professionnels et courtois). Je suis, à la demande du procureur de la république, convoqué au tribunal de Nabeul la semaine prochaine !

Images du chantier naval paralysé à Haouaria.

* Disposant d’un site industriel de 8.000 mètre carrés et d’un savoir-faire historique dans la fabrication de bateaux et de pièces composites, la société Haco emploie 150 cadres et ouvriers tunisiens et s’approvisionne en très grande partie auprès de distributeurs et de sous-traitants tunisiens, des produits 100% finis en Tunisie et livre 3 nouvelles unités de 12 mètres de long par mois.