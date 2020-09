Tunisie : Rétablissement de Rami Limam, l’adjudant de la garde nationale blessé dans l’attaque d’Akouda

Une bonne nouvelle a été annoncée dans la soirée de ce jeudi 24 septembre 2020 par le gouvernorat de Sousse : Rami Limam, l’adjudant de la garde nationale blessé le 6 septembre dans l’attaque perpétrée au croisement d’Akouda a pu guérir de ses blessures et pourra bientôt quitter l’hôpital et retourner parmi les siens.

La gouverneure Raja Trabelsi, accompagnée du premier délégué Houssine Bouchahoua, a rendu visite à Rami Limam ce soir, à l’hôpital Sahloul, afin de le soutenir et de s’enquérir de son état de santé.

A l’occasion, Mme Trabelsi a valorisé les efforts de tout le personnel médical, paramédical et administratif du CHU de Sahloul : «Ils ont fait preuve d’une grande compétence et de professionnalisme, et ont contribué à sauver la vie du héros, blessé dans la lâche opération terroriste. Il rentrera d’ici sous peu et retournera dans les bras de sa famille», lit-on dans le communiqué du gouvernorat.

Rappelons que l’adjudant Limam avait été renversé par la voiture des terroristes, qui l’ont poignardé de plusieurs coups de couteau à différents endroits de son corps. Il avait été transféré à l’hôpital dans un état critique et a subit une opération de 7 heures afin de stopper l’hémorragie interne, avant d’être placé sous coma artificiel.

Ce triste dimanche 6 septembre, l’adjudant Sami Mrabet, qui avait également été ciblé par l’attaque, n’a malheureusement pas survécu, succombant à une hémorragie, à l’hôpital universitaire de Sahloul, peu après sa prise en charge. Il tomba en martyr le jour du 64e anniversaire de la garde nationale…

Quant aux trois terroristes, dont les frères Gaddes, ils avaient été abattus par les forces sécuritaires quelques minutes après avoir mené l’attaque, qui a été revendiquée par l’organisation terroriste de l’Etat islamique.

Y. N.