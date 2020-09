Hammamet accueille la 2e édition de l’événement musical «Cordes méditerranéennes»

La 2e édition de la manifestation musicale «Cordes Méditerranéennes» se tiendra du 24 au 31 octobre 2020 à la Villa Sébastian à Hammamet, où l’instrument du violoncelle sera à l’honneur.

Organisées par le ministère des Affaires culturelles et la Maison de la Méditerranée pour la culture et les arts, ces nouvelles rencontres musicales sont dédiées aux instruments à cordes. Après une première édition qui était consacrée au Qanun, les Cordes méditerranéennes reviennent cette année avec une nouvelle édition qui mettra à l’honneur le violoncelle, instrument qui fut longtemps réservé à la musique occidentale classique, mais qui, au fil des siècles s’est également adapté, entre-autres, à la musique arabo-andalouse.

S’inscrivant dans le cadre du festival Octobre Musical et du programme Les Cités des Arts, cette manifestation a pour objectif d’encadrer les jeunes musiciens et de promouvoir la création artistique et le partage entre professeurs et apprentis.

Après avoir accueilli l’année dernière des récitals assurés par des artistes venus de différents pays, Cordes Méditerranéennes prévoient cette année, en plus des rencontres musicales, des ateliers, des stages et des résidences artistiques pour les violoncellistes âgés entre 15 à 40 ans, qui seront accompagnés par des spécialistes et des professionnels tunisiens et étrangers.

Fawz Benali