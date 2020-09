Les revendications des rebelles d’El-Kamour sont illégitimes et irréalistes

L’Etat tunisien ne doit pas renoncer à ses prérogatives de souveraineté et se doit d’imposer pleinement le respect de la loi, par tous les moyens de coercition dont il dispose, y compris contre les sit-inneurs d’El-Kamour, à Tataouine, qui paralysent la production pétrolière et gazière dans le sud de la Tunisie depuis le 16 juillet 2020.

Par Sémia Zouari *

Que veulent «les protestataires pacifiques d’El-Kamour» en faisant monter chaque jour les enchères, en refusant tout compromis, en narguant l’Etat tunisien ?

Créer un «Rabaa» tunisien en obligeant les autorités tunisiennes à intervenir en force pour démanteler ce sit-in destructeur, comme cela a eu lieu en 2013, au Caire, en Egypte, dont les revendications sont illégitimes et irréalistes? Des «revendications» qui n’ont pour objectif réel que de détruire l’Etat, saper l’autorité du gouvernement, du président de la république et, in fine, faire tomber le régime?

Oui il y a un complot contre l’Etat!

L’Etat tunisien est la cible de la racaille rebelle à l’ordre républicain

L’Etat tunisien ne doit pas renoncer à ses prérogatives de souveraineté et se doit d’imposer pleinement le respect de la loi, par tous les moyens de coercition dont il dispose. C’est son rôle premier dans cette guerre perfide qui ne dit pas son nom. C’est ce qu’attendent de lui les Tunisiens exaspérés…

Avec des lacrymogènes, les forces armées sont en mesure d’évacuer, par la force, ce ramassis de rebelles qui refusent de se conformer à l’ordre républicain.

Une action énergique pour la survie des entreprises tunisiennes et étrangères, prises en otage. Le régime, lui aussi, risque sa survie, dans cette crise instrumentalisée par la branche dure des islamistes. C’est un partage des rôles machiavélique qui, aux yeux des Tunisiens, incrimine tous les politiciens d’obédience islamiste. Les complicités avec les mafias de la contrebande et de tous les autres trafics sont évidentes….

On se paye du bon temps sous la tente, la vanne de transport du pétrole étant fermée: le sabotage de l’Etat tunisien se fête.

Si une frange mafieuse prétend représenter les populations sudistes, pour vivre aux crochets de tous les Tunisiens, par les emplois fictifs des projets fantômes de «reboisement» et la contrebande des produits subventionnés, les citoyens tunisiens ne sont pas disposés à laisser faire.

Ils paient tous les jours, l’inflation galopante, la ruine du pays et la crise économique et financière alimentées par la confiscation des richesses de la nation par la racaille. Oui! la racaille! Car les honnêtes citoyens, les patriotes n’usent pas de ces expédients destructeurs au motif fallacieux du développement.

Les barons de la contrebande veulent affaiblir l’Etat

Nous voyons bien que les barons de la contrebande et leurs soutiens politiciens véreux à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), instrumentalisent la violation quotidienne d’une zone militaire interdite. C’est un crime punissable par la loi. Où est l’Etat de Droit fondé sur un appareil judiciaire indépendant et intègre?

Il faut siffler la fin de la récréation, cesser les directives contradictoires et populistes qui sapent le moral de toutes nos forces armées, arrêter cette hémorragie et cette mascarade démagogue populiste mensongère qui détruit notre pays. Pour rétablir l’ordre, pour l’exemplarité! Car c’est dans tous les gouvernorats que ces procédés mafieux vont désormais se mettre en place devant l’impunité!

Rappelons-nous ce qu’avait recommandé au Premier ministre Mohamed Ghannouchi, le ministre des Affaires étrangères britannique William Hague, premier visiteur la Tunisie post-révolutionnaire en janvier 2011… «You have to be tough» (Vous devez être dur).

* Diplomate.