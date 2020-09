Coronavirus : Le gouverneur de Kasserine appelle les personnes âgées de Sbeïtla et Feriana à rester chez elles

Partagez 0 Partages

A la lumière de la situation épidémiologique à Sbeïtla et à Feriana, le gouverneur de Kasserine, Mohamed Samcha, a appelé les personnes âgées à rester chez elles pour éviter toute éventuelle contamination par le coronavirus.

Dans un communiqué publié, ce samedi 26 septembre 2020, le gouvernorat de Kasserine a également appelé à relever le niveau de vigilance, en expliquant que le nombre de cas positifs au coronavirus pourrait augmenter à Sbeïtla, après la découverte de chaînes de contaminations, de source inconnue.

Quant à Feriana, la situation appelle également à la prudence bien que les autorités sanitaires aient pu identifier la source de contaminations

«Pour leur protection, nous demandons aux personnes âgées et vulnérables de rester chez elles, à l’heure actuelle et de ne sortir qu’en cas d’urgence tout en portant le masque et en prenant toutes leurs dispositions pour éviter d’être contaminées», indique L. Samcha.

Y. N.