Ministère de l’Intérieur : Le tueur de Rahma Lahmar est passé aux aveux

Partagez 0 Partages

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce vendredi 25 septembre 2020, le ministère de l’Intérieur a affirmé que l’individu arrêté cet après-midi, a avoué avoir tué la jeune fille Rahma Lahmar (29 ans), disparue lundi dernier et dont le corps a été retrouvé ce matin, dans un fossé, au niveau de Aïn Zaghouan, sur l’autoroute Tunis-La Marsa.

Le ministère rappelle que le suspect a été arrêté dans un chantier, par une patrouille du commissariat des Jardins de Carthage et qu’il a été placé en garde à vue. Au bout de quelques heures d’interrogatoire, il a fini par avouer le meurtre en affirmant qu’il était sous l’effet de l’alcool.

Le tueur a indiqué avoir suivi sa victime, avant de l’intercepter en la menaçant avec une arme blanche pour la braquer, avant de la pousser dans le fossé et de l’étrangler jusqu’à la mort. Il s’est alors emparé de son téléphone portable et de fuir, lit-on encore dans le communiqué du ministère qui affirme que la brigade criminelle s’est saisie de l’affaire.

On notera que de nombreux tunisiens ont exprimé leur tristesse et leur colère après cet odieux crime et ont appelé à la peine capitale pour le tueur.

Y. N.