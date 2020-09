Tunisie : Message du Dr Dhaker Lahidheb testé positif au coronavirus

Dr Dhaker Lahidheb, chirurgien cardiaque à l’hôpital militaire de Tunis, qui a été testé positif au coronavirus, a exprimé sa reconnaissance à tous ceux qui se sont inquiétés et l’ont appelé pour s’enquérir de son état de santé : «Je rassure ma famille et mes amis : je ne ressens aucun symptôme et je m’étais mis en quarantaine avant même le résultat du test de dépistage».

Dans un statut publié dans la soirée de ce vendredi 25 septembre 2020, sur sa page Facebook, Dr Lahidheb a assuré qu’il s’attendait à être contaminé par le coronavirus, comme tous ceux qui travaillent dans le secteur de la santé, tout en affirmant avoir hâte d’en guérir afin de reprendre son travail et contribuer à la lutte nationale contre la pandémie.

«Je ne vais pas défier le virus comme l’a fait Zlatan Ibrahimovic, mais je considère que j’ai déjà vaincu le coronavirus. Je l’ai vaincu parce que je n’ai contaminé ni ma femme, ni mes enfants, ni mes collègues, ni mes patients», a-t-il écrit, et d’ajouter :« Je l’ai vaincu car je n’ai pas rendu visite à ma mère depuis des semaines, parce que j’ai respecté les gestes barrières en portant le masque qui a réduit la diffusion du virus et sa charge virale».

Dr Dhaker Lahidheb conclut en affirmant avoir également vaincu le coronavirus parce qu’il est optimiste et garde le moral et que cela améliore forcément son immunité.

Y. N.