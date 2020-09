Covid-19 : Nous devons reconsidérer notre stratégie et la fonder sur l’isolement

Le maillon faible de la stratégie tunisienne de lutte contre la pandémie de la Covid-19 reste notre capacité de testing, assez limitée en nombre et manquant de rapidité. Nous devons donc la réorienter et la fonder sur l’isolement, qui reste l’arme principale contre cette pandémie.

Par Faouzi Addad

L’évolution actuelle de l’épidémie de la Covid-19 en Tunisie, où le nombre de contaminés a dépassé le cap de 13.000 depuis deux jours et celui des morts approche des 200, nous impose de comparer la stratégie des deux périodes.

Lors de la première période de la gestion de l’épidémie, entre mars et mai, nous avons isolé puis testé et enfin traité. Le virus circulant peu, nous avions le temps de tester sans risque de contagiosité pour les autres et il y a eu, dans un deuxième temps, moins de morts à domicile.

Lors de la seconde période, qui a démarré avec l’ouverture des frontières le 27 juin, nous avons testé, moyennement isolé et traité à domicile. Il faut attendre des jours entre le début des symptômes et le résultat des tests, d’où le risque de contaminer plusieurs personnes entre-temps. Puis nous avons demandé aux personnes suspectés ou carrément testés positifs de rester sagement chez eux, tout en sachant que plus de 90% d’entre eux ne respecteront pas cette consigne et avec le risque de décès à domicile. Or, on le sait, la Covid-19 est une maladie où l’isolement est la priorité.

N’est-il pas le temps d’utiliser nos hôtels vides en pareille période de l’année pour y mettre à l’isolement les cas contacts et ceux venant de l’étranger? Ou encore de faire respecter par la force de la loi l’isolement à domicile, en renforçant les contrôles.

Le maillon faible de notre stratégie reste notre capacité de testing, assez limitée en nombre et manquant de rapidité. Nous devons réorienter notre stratégie sur l’isolement. Et cet égard, la ville d’El-Hamma, à Gabès, où un important cluster a été enregistré, peut constituer un exemple : en y imposant un isolement rigoureux pour les cas contact et les individus testés positifs, les autorités ont obtenu des résultats évidents et l’épidémie y a été momentanément vaincue.

À méditer…

* Professeur de cardiologie.