Bizerte : Le député Ahmed Mouha agressé à l’arme blanche

Le député de la coalition Al-Karama, Ahmed Mouha, a été agressé aujourd’hui, lundi 28 septembre 2020 à l’aube, à Bizerte, en sortant de la mosquée, par un groupe de 3 individus munis d’un couteau de grande taille.

Le député, blessé à la tête, a été emmené à l’hôpital universitaire Habib-Bougatfa, où il a subi une intervention et on lui a fait 20 points de sutures.

Une enquête sera ouverte par les autorités afin de déterminer l’identité des agresseurs et la cause de l’attaque.

En attenant, le chef du bloc parlementaire de la coalition islamiste, Seifeddine Makhlouf, crie déjà au scandale, accusant, indirectement, le PDL, l’UGTT et les médias : «Ce sont les résultats de l’incitation quotidienne contre nous par les gangs du RCD terroriste dissous, ses ordures et ses restes dans les syndicats et les médias», a-t-il écrit sur Facebbok, en restant fidèle à son odieuse façon de s’exprimer.

C. B. Y.