La Biat élue meilleure banque dépositaire en 2020 par Global Finance

La Banque internationale arabe de Tunisie (Biat) a reçu le prix de «meilleure banque dépositaire en Tunisie» pour l’année 2020 par le magazine ‘‘Global Finance’’. Ce prix consacre l’excellence du service et la qualité des opérations et de la relation client de l’activité titres et dépositaires de la Biat, indiqué la banque dans un communiqué publié aujourd’hui, lundi 28 septembre 2020.

En 2020, le référentiel international d’informations et d’analyses financières Global Finance a attribué à la Biat le prix de «meilleure banque dépositaire en Tunisie». Cette distinction traduit l’excellence de la Biat sur les critères suivants : la relation client, la qualité de service, les opérations post-marché, la gestion des exceptions, le système d’information, le plan de continuité d’activité et la maîtrise de la réglementation et des pratiques du marché local.

Cette distinction salue la performance continue de l’activité dépositaire de la Biat.

Fondé en 1993, le service dépositaire (Custody) de la banque privée tunisienne est spécialisé dans la conservation de valeurs mobilières pour le compte des banques dépositaires étrangères et des investisseurs étrangers. Depuis la mise en place de cette activité, la Biat a pu consolider une position de leader sur le marché tunisien dans les services destinés aux plus grands dépositaires et gestionnaires d’actifs internationaux.

Les services titres et de conservation incluent notamment la conservation d’actifs en valeurs mobilières; le traitement des instructions de règlement/livraison; le traitement des opérations sur titres; la gestion des services liés à la fiscalité des valeurs mobilières; le service de Proxy Voting pour représenter le client lors des assemblées générales.

Les réalisations de l’activité dépositaire à la Biat en 2019 en termes de total actif en conservation ont évolué de +9,7% par rapport à 2018 dépassant ainsi 3800 MDT. Par ailleurs, le service Custody est certifié ISAE 3402 Type I pour la qualité de ses services post-marché aux investisseurs et clients étrangers. Aussi un nouveau système d’information est en dernière phase de finalisation et de mise en place pour assurer le meilleur service aux investisseurs.

Banque d’experts, la Biat affirme son engagement dans la dynamisation des investissements étrangers et œuvre quotidiennement pour offrir à ses investisseurs un service de qualité aux standards internationaux.

‘‘Global Finance’’ est un mensuel en langue anglaise basé à New York et distribué dans plus de 150 pays. C’est référence internationale en matière d’actualité financière. Le magazine sélectionne chaque année les meilleures institutions financières du monde entier. Des critères tels que la croissance des fonds propres, la rentabilité, le rayonnement géographique, les nouveaux développements commerciaux, l’innovation ainsi que la capacité de résilience dans un contexte de crise sont pris en compte dans l’établissement du classement annuel.