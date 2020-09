La Tunisie et l’opportunité du passage à l’industrie 4.0

Partagez 0 Partages

La Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (CTFCI) organise une rencontre débat : sur le thème : «Comment transformer l’industrie 4.0 en une opportunité pour la Tunisie ?»

Cette rencontre organisée en collaboration avec la Chambre tuniso-allemande de commerce et d’industrie (AHK Tunisie), Ernst & Young Tunisie et GIZ Tunisie, aura lieu jeudi 1er octobre 2020 à partir de 8h30 à l’hôtel Sheraton, à Tunis

Dans un contexte international en mouvement et empreint d’une forte concurrence, les acteurs industriels sont en quête de gains de performance et de solutions innovantes pour gagner en compétitivité et en performance afin de conquérir de nouveaux marchés. Prendre le virage de l’industrie 4.0 est devenu, de nos jours, inévitable pour la survie des entreprises industrielles qu’il s’agisse des grands groupes, des PME ou des PMI.

En plus du partage d’expériences entre experts et entreprises, cette rencontre offrira l’opportunité à 5 start-ups (fournisseurs de solutions technologiques notamment) de procéder à des démonstrations sur les meilleures voies pouvant concourir au passage vers l’industrie 4.0.

Au programme aussi des démonstrations de fournisseurs technologiques et de solutions à même de faciliter ce passage incontournable vers l’industrie 4.0.

Parmi les participants, on annonce, aux côtés des présidents de la CTFCI et de l’AHK et de Sami Zaoui, associé EY Consulting pour la Tunisie, Anas Rachdi, du Centre d’innovation et de développement en industrie 4.0, Basma Maraoui, de la Société Leoni de composants automobiles, Walid Rouis du Groupe Actia et Abdelaziz Sifaoui de la société Lectra Systèmes (textile/cuir).

Les démonstrations seront assurés par Mohamed Louati de la société Logidas, Imed Ayadi (Addixo) , Adel Ayari (Seekmake), Sami Dhifi, Mokhtar Kallel, Hana Bel Mabrouk (EY Tunis).

Source : communiqué.