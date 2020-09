Tunisair Express reprend ses vols sur Tozeur

La compagnie Tunisair Express annonce la reprise de sa desserte de Tozeur à compter du 1er octobre 2020. Cette reprise intervient suite à l’achèvement des travaux de l’aéroport international de Tozeur-Nefta et sa réouverture au trafic aérien.

Les vols de Tunisair Express seront opérés à raison de deux fréquences hebdomadaires les jeudis et dimanches et seront assurés par ses tout-nouveaux appareils.

La programmation de ces vols intervient dans le cadre de la mission de Tunisair Express de désenclavement des régions, de même qu’elle s’inscrit dans sa démarche habituelle de soutien indéfectible au secteur touristique et notamment au tourisme saharien dans la région du sud-ouest.

Le choix des jeudis et dimanches en tant que jours d’opération des vols est dicté par les attentes commerciales des tour-opérateurs internationaux et des agences de voyages locales, particulièrement durant la haute saison touristique qui s’étend dans cette région entre l’automne et le printemps.

Les vols permettront également aux résidents locaux et aux opérateurs économiques de la région de pouvoir joindre la capitale avec plus de facilités.

La flotte de Tunisair Express est actuellement composée d’avions de type ATR 72-600 équipés de turbopropulseurs de dernière génération entrés en exploitation au cours du dernier trimestre 2019. Ceux-ci offrent des conditions de confort optimales grâce la configuration de leur cabine à la pointe de la modernité, à leurs sièges de 45 cm de large ainsi qu’à leurs espaces de rangement de bagages plus spacieux.

Tunisair Express rappelle à ses aimables passagers la nécessaire application stricte du protocole sanitaire en vigueur durant toute la phase du voyage et notamment le port obligatoire du masque conformément aux réglementations actuelles dans le souci de protéger ses voyageurs ainsi que son personnel navigant et au sol.

Source : communiqué.