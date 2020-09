Une nouvelle date pour les Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2020)

La 31e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2020) n’aura pas lieu au mois de novembre comme initialement annoncé. Elle sera reportée au mois de décembre afin d’éviter le pic épidémique de la Covid-19 prévu pour les prochaines semaines.

Dans un communiqué publié ce matin, lundi 28 septembre, le comité directeur des JCC vient d’annoncer le report de la 31e édition qui était prévue d’avoir lieu du 7 au 12 novembre, et qui se tiendra désormais du 18 au 23 décembre.

Le comité directeur et artistique présidé par le cinéaste Ridha Behi explique cette décision par la volonté de ne pas annuler cette édition et de l’organiser dans les meilleures conditions qui garantiraient la sécurité du public et des professionnels du cinéma.

Compte tenu de l’évolution de l’épidémie, qui selon les experts du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, connaîtra son pic épidémique au mois de novembre, il a donc été décidé de décaler le festival au mois de décembre. Cette édition se déroulera sans compétition officielle, mais prévoit des hommages et des rétrospectives autour des grands noms qui ont marqué le festival depuis sa création en 1966. Ce sera aussi une occasion pour réfléchir sur l’avenir du festival.

Fawz Benali