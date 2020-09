Vague de soutien à Bochra Belhaj Hmida suite aux propos dégradants de Fayçal Tebini

«Vous ne représentez pas le peuple tunisien, vous ne représentez que vous-même et les ennemis de la justice, de l’égalité, du progrès, de la liberté» a écrit aujourd’hui, lundi 28 septembre 2020, l’Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat (ONDCE), en s’adressant au député Fayçal Tebini, qui s’est attaqué à Bochra Belhaj Hmida, dans un post publié, hier, sur son compte Facebook, suite à une polémique sur la peine de mort.

L’ONDCE fait référence au statut posté (et finalement supprimé après avoir été modifié plusieurs fois) par le député de la Voix des Agriculteurs, qui a reproché à l’avocate et ancienne députée, Bochra Belhaj Hmida, sa position contre la peine capitale, en l’attaquant en ces termes dégradants et d’une vulgarité incommensurable: «Bochra Belhaj Hamida refuse la peine de mort dans les crimes de viol, parce qu’elle est sûre qu’elle ne risque pas d’être violée. Personne ne la voit comme une femme pour avoir envie de la violer».

«Nous réitérons notre solidarité à la militante Bochra Belhaj Hmida», a encore écrit l’ONDCE, en estimant que Fayçal Tebini s’est permis cette agression parce qu’il s’adressait à une femme.

D’ailleurs le post du député a été vivement critiqué et plusieurs organisations, avocats et activistes de la société civile ont fait part de leur soutien à l’ancienne députée et présidente de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité (Colibe).

Bochra Belhaj Hmida a de son côté posté un tweet, ce matin, pour répondre au député : «Le statut de Tebini n’est pas une atteinte à ma personne mais à toutes les femmes victimes de violences sexuelles qui ne sont ni belles ni jeunes».

Y. N.