Tunisie : 14 cas de coronavirus parmi l’effectif d’un club de football

Partagez 0 Partages

L’Avenir Sportif de Rejiche (ASR), néo-promu en Ligue 1 professionnelle de football, a annoncé, ce mardi 29 septembre 2020, sur sa page Facebook, qu’il compte 14 contaminations par le coronavirus parmi ses joueurs et son staff technique.

Rappelons que le club avait annoncé, il y a deux jours, la découverte d’un premier cas positif à la Covid-19 parmi son effectif, à la suite du match amical qui l’avait opposé, le 19 septembre courant, à l’Olympique de Béja (OB), un autre club grièvement touché par la pandémie, puisqu’il compte 28 contaminations.

C’est d’ailleurs après l’annonce de l’OB que l’A. S. Rejiche a imposé à tout le groupe d’effectuer des tests de dépistage par mesure de précaution.

Un bilan lourd pour les deux clubs et révélateur de la négligence tunisienne face à cette maladie hautement contagieuse. Une simple comparaison avec ce qui arrive dans les clubs évoluant là où le coronavirus est beaucoup plus répandu le montre. En Europe, les clubs annoncent régulièrement des contaminations en leurs seins, mais rarement plus d’un joueur ou deux sont à la fois sont infectés. La raison est probablement leur respect des gestes barrière.

C. B. Y.