Depuis la rentrée scolaire : 289 cas de coronavirus enregistrées dans les écoles

Le directeur général de la planification et des études au sein du ministère de l’Éducation, Bouzid Nsiri, a indiqué, ce mercredi 30 septembre 2020, qu’à la date du 28 septembre, le milieu scolaire a enregistré 289 infections au coronavirus chez les élèves et le personnel de l’éducation, et ce, depuis la rentrée scolaire qui a eu lieu le 15 septembre.

Le responsable a ajouté, dans une déclaration accordée à Shems FM, qu’il existe plus de 1.039 cas suspects de coronavirus parmi l’ensemble des acteurs du personnel éducatif et les élèves.

Mais cela ne peut justifier les appels à la suspension des écoles, selon M. Nsiri, qui assure que suite à la fermeture des écoles pendant 6 mois, 450.000 enfants sont menacés d’analphabétisme.

Il a donc appelé les personnes revendiquant la fermeture des écoles à plutôt respecter le protocole sanitaire pour limiter la propagation de la maladie.

C. B. Y.