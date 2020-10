Attijari bank équipe des écoles primaires à Mahdia

A l’occasion de la rentrée scolaire 2020/2021, les équipes d’Attijari bank se sont déplacées pour distribuer des équipements aux écoles primaires Ayayta et Toualeb de la délégation de Sidi Alouane, et l’école El Fath de la délégation de Ksour Essef au gouvernorat de Mahdia, renouvelant ainsi son engagement en faveur de la promotion du savoir et de la communauté éducative.

Les écoles ont été dotées des équipements nécessaires pour assurer de bonnes conditions d’enseignement : tables, bureaux, chaises, tableaux, meubles de rangement, etc. Des cartables et des fournitures scolaires ont également été distribués aux élèves.

L’ambition d’Attijari bank, à travers cette action annuelle, est de contribuer à l’amélioration continue des conditions d’études dans les régions intérieures du pays et de lutter contre l’abandon scolaire.

Un des moments phares de cette action en faveur des jeunes est le retour programmé en fin d’année scolaire pour récompenser les lauréats de ces écoles et ce, pour inculquer l’esprit de la persévérance et de l’excellence chez eux.







A ce jour, Attijari bank a doté plusieurs écoles du pays d’équipements éducatifs. Ces écoles sont situées à Jendouba, Siliana, Kef, Kairouan, Gafsa, Kasserine, Zaghouan, Takelsa, Menzel Bouzalfa, Nefza, Béjà, Médenine…

La promotion du savoir se trouve au cœur de la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise d’Attijari bank.

Source : communiqué.