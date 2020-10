BNA : Construction d’une école primaire à Thala (Vidéo)

La BNA Fondation a édifié, pour le compte des enfants de la région de Zaafran, délégation de Thala – Gouvernorat de Kasserine, une école primaire dans le but de contribuer à assurer la formation des élèves de la zone, de lutter contre l’abandon scolaire et de favoriser leur réinsertion dans la vie scolaire.

«Permettre à ces écolières et écoliers de se rendre à leurs écoles et de poursuivre leurs études, constitue un réel défi et un véritable engagement communautaire pour la BNA et La Fondation BNA et rend concret le droit à l’éducation pour chacun d’eux», lit-on notamment dans le communiqué de la banque, rendu public, mardi dernier, 28 septembre 2020.

L’inauguration de l’école s’est déroulée en présence, notamment, de Habib Ben Hadj Kouider, directeur général de la banque.